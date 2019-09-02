Пульс зашкаливал, нервы на пределе или как Барановская пришла в бешенство из-за поведения чужих детей?

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На фестивале «Цветочный джем», дети «раздербанили» наряд ведущей на лепестки.

1 сентября на Площади Революции в Москве, состоялся фестиваль под сладким названием «цветочный джем». Ведущей мероприятия стала Юлия Барановская, которая вышла к зрителям в нереально-красивом платье, сшитом из лепестков роз. Именно тогда, к ней подбежала толпа детей, которые с большим интересом стали разглядывать необычное одеяние. Но, как известно дети познают мир через осязание, поэтому шаловливые детские ручонки стали трогать цветочное платье руками. Барановская стояла в окружении детей, которые срывали лепестки с платья и посыпали их обратно. Пождав губы и пытаясь глубоко дышать, ведущая спокойным, но напряженным голосом стала объяснять: «Платью будет очень плохо! Я же, как это...клумба красивая, а вы мне так всё…А разве можно с клумбы цветы срывать? Нет? Просто трогаем и нюхаем».

Её речь особо не помогла и тогда, сложилось впечатление, что пульс ведущей начал зашкаливал, а нервы были на пределе. Невооруженным взглядом было видно - Барановская пришла в бешенство из-за поведения чужих детей. Или как ещё объяснить её напряженное поведение? Стоит отметить, что Юлия Барановская повела себя мудро, в отличии от родителей, чьи дети, так беспощадно «дербанили» чужое платье. Ни один из них не объяснил своему ребёнку, что подобное поведение недопустимо. Безусловно, дети есть дети, они с большим интересом познают окружающий мир, но на то мы и родители, чтобы объяснять им простые вещи: что можно, а что нельзя.