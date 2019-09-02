Образ легендарной Верки Сердючки испортил жизнь его владельцу

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Андрей Данилко сошел с ума из-за необходимости притворяться другим человеком.

Семья Андрея Данилко была небогата. Отец бы водителем, а мать — моляром. После смерти мужа матери приходилось работать в три смены. Мальчик помимо того, что пережил смерть родного отца, был постоянным свидетелем еще и того, как страдала и смертельно уставала его мать.

Через некоторое время мальчик стал проявлять творческие способности, и мать приняла решение отдать его в художественную школу. Данилко мечтал поступить в музыкальное училище, но его преследовали одни неудачи. Андрей пять раз по той или иной причине не мог поступить. Либо приемная комиссия говорила, что он не годится для эстрады, либо его выгоняли из-за плохой дисциплины, либо Андрей просто опаздывал на поезд. Это могло заставить молодого парня сомневаться в себе, но в один момент ему все-таки удалось разорвать цепь неудач, и он университет, закончив его с отличием.

Легендарный образ Андрей Данилко создал еще в школе, взяв имена своих знакомых людей. Сначала образ дебютировал только на телешоу, но вскоре Андрей познакомился с Юрием Никитиным, музыкальным продюсером, который был в восторге от Верки Сердючки. С этого знакомства и началась бешенная слава колоритной дамы. Но и успех имеет свою цену.

Верка Сердючка гастролировала по многим странам СНГ, в частности на Украине, в России. Ей удалось добраться даже до США, там она выступала в 17-ти городах.

Затем она начала сниматься в фильмах, а в 2007 году почти выиграла «Евровидение». Такой успех любому вскружит голову, а необходимость постоянно находиться в образе другого человека может просто свести с ума, что видимо и произошло с Данилко.

Он говорил, что его буквально охватила паранойя и мания преследования. Он стал затворником, в дом никого не пускал и буквально превратился в социопата, толпа стала не на шутку пугать его. И он решил отказаться от образа и пожить своей собственной жизнью.

Вот она плата за успех. Придуманный образ испортил жизнь Андрею, ради славы он поплатился психическим здоровьем.