Пошла по головам или с кем «дружит» Яна Кошкина, подсидевшая ведущую Барановскую?

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«Первый канал» вместо Юлии пригласил в качестве ведущей молодую актрису Яну Кошкину на фестиваль «PRO Лето».

«У самой лучшей ведущей, самый лучший фотограф. Прямо сейчас работаем в прямом эфире телеканала «Музыка Первого» на фестивале «PRO Лето», - написала Яна Кошкина в своем Instagram, за что девушку сильно раскритиковали в сети.

Сначала подписчики менторски заметили, что она назвала себя «лучшей», как бы намекая, что остальные «курят в сторонке». Затем подписчики припомнили, что уже много-много лет этот фестиваль ведет бессменная ведущая «Первого канала» Юлия Барановская (и она в этом образе бесподобна), но, увы, не в этот раз. Зрители задались вопросом: с кем же «дружит» Яна Кошкина, подсидевшая ведущую Барановскую?

Оказалось, что Яна не просто пошла по головам ради своей карьеры, а посягнулась на самое ценное – женатого Константина Эрнста. Не для кого не секрет, что супруга генерального директора «Первого канала» - Софья Эрнст тоже имела виды на своего мужа, будучи еще не в браке с ним. Девушка мечтала сниматься во всех топовых сериалах, быть оплачиваемой актрисой и вести несколько шоу. Но вот сам Эрнст запретил ей это делать, поскольку призвал быть глубоко семейным человеком и не лезть в шоу-бизнес. Софья недолго проплакала и стала вести быт, получая за это дорогие подарки от Константина и отпуск в жарких странах. Сейчас же, чувствуется, что в жизни гендиректора «Первого» нарисовывается интрижка с Яной.

Многие убеждены, что Кошкина смогла стать ведущей популярного фестиваля только благодаря «тесной дружбе» с Эрнстом, да она особо эту дружбу и не скрывает. Эффектная, пышногрудая брюнетка не стесняется показать все прелести своей фигуры и миловидное лицо на камеру, но явным талантом не обладает. Девушка настолько зациклена на своей внешности, что каждую минуту своего свободного времени проводит перед зеркалом, в чем сама Яна признавалась не раз.

А вот, похоже, Юлию Барановскую она и впрямь жестко подсидела…Многодетная ведущая цепляется за любую возможность, чтобы заработать денег для своих детей, поскольку Аршавин не платит алименты в должном размере и скупится на подарки своим отпрыскам. «Яночка, не забывай, что бумеранг всегда возвращается, когда его не ждешь…и за женатых, и за казнь конкуренток», - написала подписчица Кошкиной.