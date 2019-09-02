41 год «без обязательств» или почему у Лаймы Вайкуле была полная свобода для измен?

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Певица много лет находилась с гражданским мужем в «свободных» отношениях.

Всем известно, что Лайма Вайкуле отличается весьма эксцентричным и сумасшедшим характером, о чем сама же, не стесняясь, говорит. Но иногда ее «особенности» могут далекой зайти и обернуться в нечто не столь привлекательное.

Без странностей не обошлось и в браке. Как известно, еще с 1978 года Вайкуле встречается с Андреем Латковским. При этом об этих отношениях она весьма странно высказывалась. Когда ее спрашивали, почему она официально не оформила брак, она отвечала, что не чувствовала бы себя тогда свободной. Также она говорила, что ни у нее, ни у ее мужа нет никаких обязательств. А как нормальные отношения могут быть без обязательств? Тут уже пахнет не гражданским браком даже, а свободными отношениями. То есть у обоих с самого начала не было препятствий и для измен. Раз уж ничего не связывает, то почему бы и нет?

У пары, кстати, нет и детей, так как еще в молодости Лайма сделала аборт, а потом уже не могла забеременеть. И, видимо, очень кстати. По словам Вайкуле, дети – это якорь, который все бы усложнял. А раз уж у нее их нет, то ничего не останавливает ее свободолюбивый характер, и она может спокойно гулять, не в чем себе не отказывать, предпочитая вместо надоедливых отпрысков заводить собак.