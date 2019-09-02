Срамота в «Секрет на миллион»: Бледанс попыталась соблазнить Анатолия Вассермана своими «семейниками»

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Лера Кудрявцева провокационно вела свое шоу и компрометировала 66-летнего девственника Вассермана на пошлую реакцию.

«Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой уже не будет прежним. После затяжных каникул программы – продюсеры шоу решили сразу начать поднимать рейтинги за счет «пошлоты» сценария. На этот раз гостем программы стал российский журналист Анатолий Вассерман. Гений утверждает, что 66 лет дает обет целомудрия и с женщинами ни-ни. В этом и попыталась его разоблачить Лера со своими коллегами. Сначала она задавала наводящие вопросы, чем заставляла его краснеть и оказываться в тупике. А в разгар «вечеринки» пригласила актрису Эвелину Бледанс, которая сейчас находится в разводе.

Эвелина «взяла быка за рога» и начала по велению Леры провоцировать Вассермана на любую реакцию в сторону полураздетой красивой женщины. Жестами «нога на ногу» Бледанс попыталась соблазнить Анатолия своими «семейниками». Нижнее белье Эвелины под платьем не походило на ажурное и не вызвала бы у обычного мужчины никакого желания. Но речь идет о 66-летнем девственнике, который не был женат из-за своих принципов «найти ту самую».

Срамота в «Секрет на миллион» в этот момент превысила все показатели. На жесты Бледанс Вассерман раскрыл пошире глаза, облизнулся и едва ли не упал в обморок. Вероятно, кровь прилила с бешенной скоростью. Ну, а довольная собой Лера Кудрявцева осталась довольна, что публика «ахнула», а Вассерман в предынфарктном состоянии. «Вот так легко и не принужденно, канал «НТВ» превратился в публичный «Дом-2», «На что только не готова Бледанс, что бы ей заплатили и о ней говорили, у нее же сын растет…», - заключили телезрители.