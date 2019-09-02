Ди Каприо vs Саша Петров: Почему Голливуд выбрал актера из России на место Леонардо?

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Российский актер жестко подсидел своего коллегу из Америки. Всему виной стали влиятельные связи Петрова в Голливуде.

Фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино в главной роли с голливудским актером Леонардо Ди Каприо может стать последним культовым фильмом для красавчика из «Титаника». А все потому, что наш выпускник ГИТИСа актер Александр Петров, славящийся своим патриотической идеологией, решил смыться на ПМЖ в США и снимать фильмы только в копилку наших политических «недосоюзников».

Многие кинокритики убеждены, что в Петрове столько же таланта, сколько в Ольге Бузовой, как в певице. Но по какой-то причине Голливуд выбрал актера из России на место Леонардо.

В зарубежной прессе вторую неделю обсуждается новость о том, что российский шпион Петров будет сниматься в фильме с многомиллионным бюджетом. Якобы на кастинге было много культовых актеров, но главным соперником стал 44-летний Ди Каприо. Очень похожий внешне, но преимущественно старше и опытнее – Леонардо не прошел, а Петрова сразу после просмотра взяли на главную роль. 30-летний Саша так обрадовался своей удаче, что случайно выдал себя с потрохами. Американский еженедельник «Variety» пишет, что Саша спал с кем надо, а именно с дочерью главного акционера киностудии «Paramount Pictures». Влиятельный папа Джим Янопулос для своего нового зятя был готов на все и даже свергнуть легендарного актера Леонардо Ди Каприо.

Что же касается новой пассии Петрова…Мими Джианопулос - американская актриса. Она наиболее известна своей ролью Молли в фильме 2012 года «Что ожидать, когда вы ожидаете». Сама девушка не отличается большой актерской игрой и талантом, но благодаря своему отцу иногда ее берут сниматься в Голливуд. Ранее в СМИ проходили слухи о том, что Саша Петров был увлечён женой Гарика Харламова – Кристиной Асмус. Они познакомились во время игры в театре и влюбились друг в друга. Но российский шоу-бизнес наскучил красавчику Петрову, и он подался зарубеж, где обрел новую даму сердца, оставив Кристину у разбитого корыта.

Из зарубежных газет также стало известно, что после провала на кастинге Леонардо Ди Каприо стал показывать свою депрессию на людях.

Актер перестал посещать светские тусовки и давать интервью прессе. Последним его явлением народу была презентация фильма «Однажды в Голливуде». Там актер выглядит уже неважно, на лице какое-то беспокойство и разочарование. Похоже, прототип Леонардо все-таки смог «выкурить» главного героя Голливуда и подсидел.