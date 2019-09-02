Заносчивая и грубая...Рита Дакота опозорилась на концерте в Кремле

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Певица оправдывается перед подписчиками за свой провал.

Еще с самого детства Рита Дакота проявляла интерес к музыке, поэтому мать отдала ее в музыкальную школу, участвовала в различных музыкальных конкурсах. В 17 лет Дакота стала участницей проекта «Фабрика звезд», где дошла до финала. После этого и начался в полной мере ее музыкальный путь. Она создала свою рок-группу. Наибольшую популярность получила за свою песню «Полчеловека», которая вызвала бурю восторга у фанатов певицы.

1 сентября в Кремле проходил концерт «Первый звонок», который оказался весьма неудачным для Дакоты. Певица утверждает, что у нее были какие-то неполадки с наушниками, которые мешали ей. Прямо посреди песни она просто прекратила петь и стала командовать группой, чтобы та исправила все это безобразие.

Вот только концерт транслировался в прямой эфир, и Дакота опозорилась не только на весь Кремль, но и на всю страну своим непрофессионализмом и детским поведением. Рита показала себя заносчивой и грубой артисткой.

В своем аккаунте в инстаграм Рита Дакота стала оправдываться за этот конфуз и перекладывать всю ответственность на других, мол, она жертва ситуации. Но она, прежде всего певица, а значит, изначально должна быть готова к тому, что подведет либо аппаратура, либо люди, и обратить эту ситуацию себе на пользу и показать всем, что она способна справиться со всеми сложностями. Но вместо этого она просто стала жаловаться и обвинять весь свет.

Для поистине хорошего артиста нет никаких преград, но это не про Риту Дакоту. Ей еще предстоит вырасти, и может быть тогда, она перестанет думать, что все ей вокруг должны.