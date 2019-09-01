Отец-тиран или Почему Кристина Агилера стала «лесбиянкой»-феминисткой?

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«Поломанное» детство из-за тоталитарного военного оставил большой след на психике певицы.

Кристина выпустила несколько трагичных песен, которые повествуют о её тяжёлом детстве и жизни с отцом. По словам певицы, он издевался не только над ней, но ещё и бил её маму. Потому Агилера сейчас активно пропагандирует феминизм и финансового поддерживает жертв домашнего насилия.

Вдобавок певица также поддерживает представителей сексуальных меньшинств, радуясь за разрешение однополых браков в Америке. Один из самых интересных романов у певицы был с рэпершой Лил Ким, с который они работали над созданием саундтрека к фильму «Мулен Руж». Пара часто приходила на светские мероприятия вместе, многие замечали их влюблённость. А в 2004 году Кристина выпускает социальный сингл, посвящённый гомофобии, что подкрепило слухи о её нетрадиционной ориентации.

Создаётся очевидный вопрос: Почему же Агилера стала «лесбиянкой»-феминисткой? Очевидно, что оставленный «след» от тоталитарного отца-тирана сломал психику тогда ещё маленькой девочки, из-за чего она могла полностью разочароваться в мужчинах. Вдобавок певица также поддерживает представителей сексуальных меньшинств, радуясь за разрешение однополых браков в Америке.