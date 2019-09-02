«Один дома». Маколей Калкин. Как сложилась жизнь близкого «друга» Майкла Джексона?

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Бывший наркоман и любимец миллионов Маколей уже много лет является затворником.

Дети 90-х вспомнят самый любимый новогодний фильм про белокурого голубоглазого мальчика Кевина Маккаллистера, взорвавший все кинотеатры США и полюбившейся даже российскому зрителю своим теплом и искрометным юмором. Фильм 90-го года «Один дома» и 1992-го «Один дома-2: Потерявшийся в Нью Йорке» стал культовым для Маколея Калкина, и в тоже время, сделал его заложником одной роли. Но многие думали, что именно слава и знаменитость сломала жизнь талантливому актеру и сделала его наркоманом. Как оказалось, это далеко не так.

На пике своей популярности он познакомился с легендарным певцом и музыкантом, основателем «лунной походки» Майклом Джексоном. На протяжении нескольких лет их связывали слишком близкие и далеко не дружеские отношения друг к другу. Фильм «Покидая Неверленд», выпущенный против певца и его любви к детям, наделал много шума и вскрыл все карты короля поп-музыки. Его даже не показали на «Первом канале» из-за своей скандальности и неоднозначности, побоявшись осуждения зарубежных критиков. Но на просторах YouTube фильм набрал около 1 млн просмотров за первую неделю после выпуска в эфир. После обнародования документалки о неоднозначном отношении Майкла к несовершеннолетним детям, американские газеты зашелестели. А многие стали проводить собственные расследования, чтобы добиться правды.

Так, в кулуарах голливудских газет поговаривают, что причиной наркомании, алкоголизма и замкнутости Маколея Калкина стала именно слишком «близкая» дружба с Джексоном. Якобы он своей «дружбой» нанес ему моральный урон и актеру даже противно вспоминать о случившемся. Сам актер в своем интервью отрицает подобные заявления. Он говорит о том, что они дружили, но не так тесно, как всем кажется. Но очевидцы и родственники певца говорят о другом: очередную жертву Майкла – мальчика из бедной семьи заменила именно маленькая звезда Голливуда - Калкин.

Маколей стал посещать тот самый злополучный Неверленд, где происходили все нелицеприятные события в жизни маленьких детей и оставался ночевать. Только после смерти Майкла - Калкин стал понемногу выходить в свет, а вышедший фильм вновь загнал его в угол, как испуганного кота.

Сейчас Маколею 39 лет, и он до сих пор живет затворнической и очень депрессивной жизнью. В его жизни нет места кинематографу и творчеству. Он не готов выходить в свет и лишь изредка снимается в эпизодических ролях, чтобы на что-то жить. Он не готов давать интервью по поводу дружбы с Майклом и просит журналистов не поднимать эту тему больше никогда.