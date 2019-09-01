Разбила сердце до инфаркта или как вероломная Цымбалюк-Романовская «добила» Джигарханяна?

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Две недели назад прославленный актёр снова попал в больницу, и к этому могла приложить руку его скандальная бывшая жена.

14 августа Армен Джигарханян попал в больницу из-за очередных проблем с сердцем. Его официальный представитель Артур Согомонян рассказал, что Армен Борисович находится «на профилактике» и «в выходные уже будет дома».

Однако, эта информация оказалась ложной: врачи говорили, что актёру сделали операцию, да и провёл Джигарханян в больнице около недели — многовато для планового осмотра. Всё это указывает на одно — у актёра был инфаркт.

Возможно, тайна о пребывании Армена Борисовича в больнице связана с причиной его попадания туда. Актёр попал к эскулапам сразу после того, как он нём высказалась его скандально-известная бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская.

За день до ухудшения здоровья Джигарханяна, Виталина в интервью изданию Teleprogramma.pro заявила, что уже давно хочет лично встретиться с бывшим мужем, чтобы расставить точки над «i» в их постыдном разводе. Более того, она заявила, что Армен Борисович сам хотел выйти с ней на связь, но его представители ему запретили.

Неизвестно, какие конкретно слова вероломной пианистки разбили сердце Джигарханяну. Возможно, актёр просто не знал, что Цымбалюк-Романовская тоже хочет с ним поговорить и его возмутил обман его помощников. А может, слова Виталины — ложь от первого до последнего слова и Армен Борисович слёг от наглости этого вранья. Но, больше всего Армену разбили сердце еще неостывшие чувства к пианистке. Она живет на глазах у народа и каждый день пишет в своих соцсетях, что ее главным позором является скандал, который учинил актер. Якобы Виталина до сих пор не может отмыться от звания мошенницы и страдает от этого.

Сейчас связь между инфарктом и ее интервью очевидна: пианистка дала скандальное интервью, и на следующий же день актёр попал в больницу.

Не удивительно, что помощники Джигарханяна пытались держать в тайне причину его проблем со здоровьем: «раскручивание» скандала просто добило бы и без того шаткое состояние Армена Борисовича.