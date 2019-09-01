Позор и полная безвкусица. Маркл ликует. В каком наряде Кейт Миддлтон покорила принца Уильяма?

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Королевская семья поражает своим забавными историями из жизни.

На этот раз все стали обсуждать наряд Кейт в момент знакомства с принцем. Не для кого не секрет, что для британской королевы Елизаветы II любимой невесткой является именно супруга принца Уильяма. Властная «бабушка» настолько сильно зациклена на целомудрии в их семье, что своему второму внуку принцу Гарри она не сразу позволила связать свою жизнь с актрисой Меган Маркл, а в результате долгих боев. Между двумя невестками на протяжении всей жизни идет холодная война. Девушки строят друг другу козни, и каждая пытается выглядеть в лучшем свете перед королевой Великобритании.

Но вот незадача! Из-за многочисленных провалов Меган Маркл (то она неуважительно отнеслась к речи королевы, то она жевала жвачку во время встречи, то смеялась с подчиненных при всех) – актриса решила показать на всеобщее обозрение первый костюм, якобы целомудренной жены принца Уильяма. Но для начала, короткая история о том, как принц Уильям влюбился в Кейт Миддлтон. На дворе был 2002 год, проходил благотворительный показ мод «Don't Walk», Уильям отвалил $272, чтобы сидеть на первом ряду и лицезреть красоток-моделей. И тут на подиум выходит студентка Кейт в данном наряде.

Далее фраза: «Вау, а Кейт - горячая штучка!». И на этом началась их любовь. Маркл отрыла старую фотографию модели и пустила ее в СМИ, в надежде, что снимок попадет до самой Елизаветы.

Возможно, королева уже осведомлена о данном фото, но вида не показывает, поскольку Маркл для нее хуже, чем невинные выходки Кейт. Годами Кейт Миддлтон старалась заслужить доверие королевы, ну подумаешь тюль, надетая на купальник детского размера – в таком наряде она покорила сердце самого принца Уильяма. К слову, британские газеты назвали сей наряд позором и полной безвкусицей. Похоже, Меган Маркл все-таки «скозлила» своей сопернице.