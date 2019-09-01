Николаев «флиртует» с сестрой Маликова — про жену с ребёнком уже забыл?

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Проскурякова, видимо, даже не боится того, что её супруг может «выпить за любовь» с другой женщиной.

Приехав в Санкт-Петербург без жены, Игорь принял участие в благотворительном фонде «Добрый слон» и опубликовал фото с мероприятия в свой Instagram. Певец написал, что прилетел всего на пол дня, а затем снова куда-то улетает. Рядом с этим комментарий оставила Инна Маликова, оставив романтическое послание.

Неоднозначный знак внимания Инны к Игорю наводит на мысль об их близких взаимоотношений. Складывается впечатление, что таким образом Николаев «флиртует» с сестрой Маликова, ведь только он понял о чём идёт речь в её послании. Неужели музыкант уже забыл про жену с ребёнком?

Проскурякова и Николаев уже давно не появляются вместе, даже поздравляя жену с Днём Рождения Игорь опубликовал лишь архивные фото. На светских мероприятиях музыкант приходит один и «светится» в кругу других девушек. Из-за этого кажется, что официальный супруг Юлии находится в «активном поиске», а самой девушке уже всё-равно на «похождения» мужа.

Инна в свою очередь также находится в «активном поиске», ведь после болезненного развода она не нашла нового супруга. Однако, по словам, певицы она нашла «того самого», но не произносит его имя. Возможно, что это и есть Николаев, а имя она держит в секрете, чтобы не начался скандал.