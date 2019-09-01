Бородина исправляет внешность 3-летней дочки фотошопом — в 5 лет на пластику поведёт?

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Ведущая «спалила» свою предвзятость, замазав кусок вилки в руке девочки.

Instagram Ксении наполнен разонообразными и красивыми фото. Однако всё снимки переполнены фото-обработкой, которую можно заметить невооружённым взглядом. Среди них выделяется обычный портрет Теоны во время обеда, но и тут Бородина исправила внешность 3-летней дочки фотошопом.

Интересно, может ведущая в 5 лет на пластику Теону поведёт? Очень странно, когда мат, которая считает своего ребёнка самым лучших из всех редактирует его внешность на фото. Возможно, что это лишь привычка Бородиной, но складывается совсем другое впечатление.

Кажется, что Теона может быть нежеланным ребёнком, ведь Ксения вышла замуж за Омарова, когда уже была беременная. К тому же, по поведению девочки на некоторых видео заметно, что она пытается любыми способами обратить на себя внимание матери.

Теона может ударить своего брата и сестру, если ей что-то не нравится. Угрожает другим детям, но Ксения, как будто специально, не обращает на это внимание. Очевидно, что девочка требует больше заботы матери. Курбан в свою очередь проводит с дочерью намного больше времени, гуляя и занимаясь воспитанием Теоны.