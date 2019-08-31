Вчера шоу с Шурыгиной, а сегодня Шепелев сбежал из страны

Сегодня, 19:00

Дмитрий решил мирно «уйти» от скандалов и «наездов» зрителей и своих подписчиков.

Скандальная телепередача «На самом деле», ведущим которой является Дмитрий Шепелев, произвела сильный резонанс и дурное послевкусие. 29 августа был выпуск про изнасилованную девушку-легенду Диану Шурыгину. Одной «грязной» историей из ее жизни не обошлось, на этот раз обсуждали ее измену мужу.

Отличный повод для поднятия рейтинга и хорошего заработка, очевидно, такие мысли посещали директора Первого канала, продюсера программы, ну и ведущего, разумеется, тоже. Однако все повернулось совершенно в иное русло. Негативные комментарии просто горой посыпались на телеведущего.

Стоит отметить, что Шепелев очень умный и предусмотрительный персонаж во всей этой истории. За день до выпуска он опубликовал фотографию под которой во всех красках расписал о своем первом и самом чудесном отдыхе в Майями. Также он поблагодарил своих подписчиков за обратную связь и пообещал, что будет больше путешествовать, а вместе с этим и больше писать об этих самых поездках. Таким образом, он как-бы предугадал появление недовольных комментариев, некоторых внутренних скандалов Первого канала. Показателем этого является то, что грубо говоря, вчера он вел шоу с Шурыгиной, а сегодня просто сбежал из страны. Последние его сторис были из Казани, скорее всего оттуда он отправится обратно в Италию, а может быть и в Майями, о котором так «сочно» рассказывал в последнем посте Instagram.