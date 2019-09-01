Ехидный смех Черно слышен издалека...Заплаканный Иосиф Оганесян отказался от дружбы по приказу жены

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Ведущие и Черно затравили мужчину из-за Евгения Ромашова.

На телепроекте «Дом-2» Саша Черно задавила аргументами супруга, который сдружился с участником шоу Ромашовым. По её мнению он плохо влияет на мужа: Женя поднимает руку на свою девушку, раздаёт советы, которые отрицательно сказываются на семействе Оганесян. Орлова и Черно, так затюкали мужчину, что он расплакался прям на лобном месте. Участники ещё никогда не видели Иосифа в слезах. На следующий день Оганесян вообще не пришёл на вечернюю съёмку. Видимо, парню так плохо, что он решил отказаться от дружбы по приказу жены, лишь бы от него отстали. Саша же наоборот сидела в приподнятом настроении, будто гордилась собой, что довела задуманное до конца.

Юлия Ефременкова осудила Черно за ехидный смех, который был слышен издалека. По ее мнению, она не должна решать с кем мужчине общаться, а с кем нет. Иосиф не маленький ребенок и вправе самостоятельно выбирать круг общения. Интересно, что родители скажут после увиденного по ТНТ? Насколько известно, в семье Оганесян всегда были против брака с Черно, они никогда не поддерживали тёплых отношений с Сашей и дали благословение на брак, закрыв глаза. Видимо, материнское сердце чувствовало, что сын не будет счастливым рядом с Черно. У нее было трудное детство: Сашу никогда не любили и толком не воспитывали родители. А как правило, обделенные любовью дети не умеют любить. Она просто не понимает, что значит отдавать любовь. Саша, как потребитель хочет только брать, ничего не отдавая взамен.