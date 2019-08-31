Подлить масла в огонь или зачем Крид опубликовал видео с «сумасшедшей» фанаткой? 

Сегодня, 10:05

Девушку затравили в комментариях певца за чрезмерную любовь.

Певец объявил, что 22 августа будут отмечать день #Кридоманов. Егор призывает любить его и без того офанатевших подростков. Крид до того доводит девушек, что охране приходится выносить их в полуобморочном состоянии. Егор разместил видео, на котором девушка орёт в невменяемом состоянии, ее буквально разрывает от эмоций к любимому певцу. Он опубликовал это видео на своей странице, чем подлил масла в огонь. Пользователи набросились с оскорблением на девочку, осуждая за неадекватное поведение.

«Я в шоке от криков. Ты что сумасшедшая?», «Девушке плохо, у меня от её визга кровь из ушей польётся», «Че за дура так кричит?», - пишут на странице Егора.

Что певец хотел показать данной публикацией? Как перед ним унижаются фанаты и жаждут общения или просто высмеять «сумасшедшую» от любви девочку. Скорее всего, Крид хотел потешить своё самолюбие. Он так себя любит, что выдумал день и назвал его в честь свой фамилии: день #Кридоманов. Ольга Бузова даже не смогла додуматься до такого.

Страшно представит, что будет происходить в эти дни. Егор для подростков, как наркотик из-за которого они не контролируют свои эмоции, кажется, что они пойдут совершенно на все ради него.

Родители подростков не поддерживают Егора и просят не доводить их детей до фанатичной любви. Старшему поколению страшно смотреть на реакцию девочек, они считают, что артист, как минимум поступил некрасиво, отдав фанатку на растерзание подписчиков. У него часто происходят ссоры между девушками под публикациями, он понимал, что видео с девочкой вызовет неадекватную реакцию под снимком.