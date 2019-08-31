Тусовки 18+ или как дочь Дмитрия Маликова прожигает жизнь в отместку отцу?

Сегодня, 09:00

19-летняя Стефания хвастается дорогими машинами, морем алкогольных тусовок и бурной ночной жизнь в своей соцсети.

Дочь заслуженного артиста России Дмитрия Маликова — Стефания растет настоящим золотым ребенком. Как отмечают подписчики девочки-мажора, 19-летняя Маликова не желает участвовать в зарабатывании денег и помогать отцу, она показывает на свою многотысячную аудиторию как умеет их тратить.

Сейчас девушка обитает в Майами и публикует отнюдь не снимки примерной дочери легендарного певца. Конечно, изредка Стефания хвастается, что у нее есть отец с мировым именем, но соответствовать своей семье и обычаям не собирается. Дмитрий Маликов всегда отличался силой характера и примерным семьянином, ни разу за свою карьеру его не заметили не в одном скандале, связанном с изменами и алкоголем. А вот Стефания напротив, с выбором в сторону мужского пола не определилась, фотографии с ночных клубов и на фоне дорогих машин публикуются через день. Люди отмечают, что такие тусовки можно показывать только с отметкой 18+.

Так почему дочь Маликова прожигает жизнь в отместку отцу? Инсайдеры сошлись во мнении, что у девушки жесткая конкуренция с падчерицей отца. Дима любит обеих девочек одинаково и приложил не мало усилий, чтобы они встали на ноги. Супруга Дмитрия до знакомства с певцом была замужем и от первого брака у нее есть дочь Ольга. Она успешный фотограф и очень знаменита в светских кругах. А вот родная кровинка похвастаться никакой успешной карьерой не может и живет для соцсетей и заграничных друзей. Сейчас она «тусит» в США и только растрачивает честно заработанные деньги отца, постоянно публикуя непристойные снимки в полуобнаженном виде. Воспитание равно нулю, пишут хэйтеры.

В прошлом году Дмитрий Маликов стал счастливым отцом во второй раз. В его семье появился сын Марк, сейчас все внимание отца приковано к малышу, и он не может отследить, как растет его старшая дочурка.

«Не успела со школы выпуститься, а уже …опу на всю страну показываешь! Папа краснеет от стыда!», — пишут в сети.