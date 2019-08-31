Когда любовь берет верх над разумом: Максим Галкин возобновил любовные отношения с Дроботенко

Сегодня, 07:00

Барановская оказалась лишь прикрытием.

Сергей Дроботенко, так и не устроил личную жизнь после разрыва с Максимом Галкиным. По слухам в Сети мужчины не просто выступали вместе в 2000-х годах, они встречались, журналисты не раз ловили мужчин на совместно отдыхе. Судя, по поведению Максима прошлые отношения не дают ему покоя. Максим без угрызения совести лайкает публикации бывшего любовника. Видимо, он не смог забыть Сергея и возобновил любовные отношения. Случилось то, чего больше всего боятся женщины: муж ушёл к мужчине. Самая желанная в своё время женщина Алла Борисовна терпит измены Галкина с Дроботенко. Видимо, Галкина так переполняют чувства, что разум отключается – он не думает ни о детях, ни о супруге.

Сергей еще в июле стал делать странные намёки на воссоединение с Галкиным. Он опубликовал фотографию с Максимом, оставив странные хештеги: #любовь, #Максим Галкин, #Сергей Дроботенко, #натроих. Пользователи предположили, что третьей он имеет ввиду жену Максима. Эти снимки могут быть значимыми для обоих, примерно в это время начали зарождаться отношения между мужчинами. Первый о тайных отношениях мужчина заговорил Задорнов, мужчине было дико наблюдать за развивающейся любовью. Что стало причиной разрыва мужчин неизвестно, но одиночество Сергея связывают с Галкиным.

Максим искренне пытался быть хорошим семьянином. Максим ушёл из юмора на место бессменного телеведущего «Первого канала». Видимо, Примадонна постаралась сделать все, чтобы супруг забыл прошлую жизнь. Но как оказалось, когда чувства берут верх над разумом - далеко не убежишь.

«Хоть бы о детях подумал.. Что там творится в их семье?», «У Дроботенко даже голос гейский», - пишут на странице Максима.