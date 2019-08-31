Стыд и срам. Бузова надела неуместный наряд для Москвы

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Крайне открытый пиджак вместо платья даже не прикрывал нижнее белье певицы.

Вернувшись с Бали, Ольга сразу же перевоплотилась в Московскую светскую львицу. Отправившись на встречу со своими подругами она, очевидно, забыла про все нормы приличия и правила этикета.

За последние пару месяцев жизнь певицы из «Дома-2» кардинально поменялась. Бесконечные туры и концерты, любовь «своих людей» привели Ольгу к неприемлемому поведению.

Сначала она перестаёт принимать подарки и цветы от своих фанатов после концертов, вследствие этого, перестала показывать их в социальных сетях и радоваться своим достижениям, как делала это раньше. Очевидно, длинноногая и безголосая Бузова думает, что она уже звезда мирового масштаба, раз позволяет себе портить репутацию и творить все, что вздумается.

Именно по этой причине, нормальным для Бузовой, появиться в ресторане и на съемках в коротком пиджаке на почти голое тело. Стоит подчеркнуть, что это именно пиджак, или как сейчас модно называть этот предмет гардероба, жакет с двубортной застежкой. Жакет, из-под которого не просто выглядывает нижнее белье, а он вообще практически его не прикрывает. Одно дело, если бы Оля надела широкий бра из плотной ткани, который все-таки больше похож на элемент одежды, но она надела откровенный кружевной бюстгалтер. Данный образ - совершенно неуместный наряд для Москвы. Многие подписчики негативно отреагировали на этот счет в комментариях.

Знакомство с Киркоровым и другими звёздами шоу-бизнеса, не дают ей никаких гарантий того, что она твёрдо стоит на сцене российской эстрады. Постоянный прирост новых песен говорит о том, что звезда неинтересна и поэтому приходится «взрывать» толпу и поддерживать себя на плаву чем-то новым. Съемки «однодневных» проектов также не показатель того, что Олина персона будет интересна зрителям еще долгое время.

Одно можно сказать точно, своим юным поклонницам она дает очень плохой пример своим вызывающим внешним видом. И тут совершенно неважно каким человеком она на самом деле является, внешний вид - первое, что хочется копировать фанатам.