С Аллой шутки плохи. Фадеев ненавидит Примадонну за увольнение с «Первого канала»?

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Продюсер, как обиженный мальчик ждёт, когда певица примет его в ряды избранных.

Конфликт между Пугачёвой и Фадеевым набирает обороты. Это подтвердила Наргиз на интервью «А поговорить?». Он так ненавидит Примадонну, что готов жертвовать карьерой своих подопечных ради личного успокоения. Наргиз пожаловалась в интервью, что её задело до слез, когда лейбл Malfa не передал ей важную информацию: приглашение на вечер Пугачевой. На вопрос почему Фадеев ответил: «А почему она меня не позвала»? Пользователей рассмешило, что мужчина ведёт себя, как обиженный маленький ребёнок. Пропажу Максима с «Первого канала» связывают именно с Пугачевой. После их конфликта Фадеев не появляется на телеканале, возможно, на увольнении настояла Примадонна, ведь с Аллой шутки плохи.

Она покорила шоу-бизнес и на сегодняшний день может вносить свои коррективы. Хейтеры считают, что Фадеев заслужил к себе именно такого обращения. Непрофессионально со стороны продюсера перекрывать дорогу своим артистам, не отпускать на мероприятия связанные с певицей. Упрямство, гордость и чувство собственного достоинства ставят крест на лейбле Максима. Темникова подчеркнула в интервью, что он зря считает раскрученное имя залогом успеха лейбла. Из-за характера продюсера могут убрать со всех федеральных каналов, что будет ударом по его бизнесу. Вряд ли Оля Серябкина задержится после краха компании.

О конфликте Аллы Борисовны и Максима Фадеева известно с начала 2018 года, тогда артистка жёстко ответила продюсеру в комментариях. Причиной стало высказывание Максима о «голубом огоньке», на котором выступала сама Примадонна. Максиму не понравилось, что в программу не внесли ничего нового.

«Что ты ворчишь, как стареющий неудачник. Скучно тебе на Бали? Не «мути», не говори, а иди и измени все – сделай круче», - ответила Примадонна на негативный комментарий Фадеева.