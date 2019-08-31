Неугодные родственники или Почему Козловский оставил родных братьев в нищете?

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Старший брат — неудачный бизнесмен, а младший — грузчик.

Пока Данила работает над созданием нового фильма, играет в театре, путешествует по странам и получает приличные гонорары, его родные братья еле как сводят концы с концами. Козловский практически не общается с родственниками. Создаётся вопрос: Почему Козловский оставил родных братьев в нищете?

Возможно, что причиной служит «звёздная» болезнь артиста, ведь сейчас Козловский не только исполняет главные роли, но и снимает собственные фильмы, получая заслуженные награды. Стоит добавить, что если бы не мама Данилы, то он бы не стал столь успешным, ведь по началу на кастинг в сериал «Простые истины» женщина хотела отвести старшего сына — Егора, но тот наотрез отказался, ей пришлось вести среднего сына.

Можно сказать, что если бы не Егор, то актёр не стал бы известен и, возможно, занял бы ту же участь, что и его старшего брата. Видимо, Козловский считает их неугодными родственниками, которые могут слишком расслабиться и сесть ему на шею.

Известно, что в какой-то период времени актёр оплачивал съёмную квартиру младшего брата — Вани — и его жене, ведь на тот период он работал грузчиком в ожидании второго ребёнка. Примечательно, что ни он, ни его супруга не хотят говорить о своём успешном родственнике. Возможно, что между ними был некий конфликт, из-за которого братья больше не общаются.

Многие звёзды помогают своим семьям, когда достигают успеха, что нельзя сказать о Козловском. Также нельзя отрицать, что сами братья завидуют ему, а попросить помощи у актёра — будет только доказывать их несостоятельность.

К тому же, даже их родная мама гордится только средним сыном — актёром, забывая о других. Очевидно, что у любого человека это будет обижать, а в последствии вызывать ссоры и скандалы, из-за крепкие семейные узы попросту обрываются.