В семье не без «урода» или за что Буйнова ненавидит родная дочь?

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Тяжелая юность, детские обиды и предательство отца – судя по всему, Юлия так и не смогла забыть прошлое.

Александр Буйнов в последнее время часто выкладывает фото своих внуков, рассказывает всем, как он их любит и души не чает. Исполнитель никогда не скрывал, что гордится наследниками, вот только забывает рассказать о самом главном: мужчина ни разу не упомянул ни о дочери, ни о браке, в котором девочка появилась на свет.

Вторая жена Александра – Людмила. Брак продержался 13 лет и разбился о скалы суровой реальности. Дело в том, что Буйнов вступил в отношения с Людмилой не по любви, а лишь потому что она отказалась делать аборт. У исполнителя просто не оставалось других вариантов, как просто женится на девушке в интересном положении. Александр не был готов, ни к детям, ни к семейной жизни.

Разумеется, отношения не заладились с самого начала. Певец гулял, дебоширил и изменял Людмиле со всеми без разбора. Он ждал, пока вырастет дочь, чтобы раз и навсегда уйти из семьи.

Когда это наконец произошло, девочке было всего 12. Она очень тяжело переживала уход отца из семьи и так и не смогла смириться с подобной несправедливостью. В семье, как говорится, не без урода. Года шли, а Юлия все больше ненавидела отца. Родная дочь так и не смогла простить ему детскую обиду, не смогла простить то, что он променял родную дочь на абсолютно постороннего человека.

Юлия подарила певцу троих внуков — Александра и двойняшек Дарью и Софью. Именно ими сейчас горд Буйнов, однако забыл, как он был против рождения самой Юлии. И хотя все трое внуков носят фамилию дедушки, Юля так и не смирилась с поступком отца и всячески ограничивает его общение с детьми.