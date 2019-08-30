Приделали лицо Аршавина или как фотографы «поиздевались» над дочерью Барановской

Сегодня, 10:30

11-летную Яну трудно отличить от ее звездного отца.

Недавно Юлия Барановская сообщила в своем Instagram-аккаунте, что в продажу поступил новый выпуск журнала «7 дней», в котором она дала интервью. Телеведущая рассказала о путешествии в Камбоджу, летних приключениях и, конечно, воспитании троих несовершеннолетних детей. Звездное семейство в полном составе украсило обложку журнала, но, к сожалению, не все получились красиво и привлекательно. Фотографы «поиздевались» над 11-летней дочерью Яной, лицо которой поразительно стало похоже на лицо ее отца Аршавина. Нет ничего плохого в родстве, но девочка как будто приделали чужой нос и рот.

Судя по всему, фотограф на площадке не досмотрел, поэтому Яна на фоне привлекательных братьев стала белой вороной. Даже Юлия выглядит поразительно молодо и похожа на их старшую сестру, не более. Зато досталось девочке. Этот факт заметили даже поклонники и сильно удивились, ведь в жизни Яна может похвастаться натуральной красотой, которая передалась от матери.

Удивительно, но Барановская никак не отреагировала на испорченное фото или просто решила не демонстрировать недовольство на публике. Единственное, что трудно не заметить, это радость в глазах всех членов семьи. Поклонники уверены, что Юлия проявляет себя как отличная мать, которая заменила детям даже отца.