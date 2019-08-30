Съёмки в «спальнике дальнобойщика» или как Кошкина пробила «дно» после расставания с Мартиросяном

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Безденежье, поиски «спонсора» — что толкает актрису на крайние меры?

Яна Кошкина взбудоражила Сеть очередным фото, который опубликовала в Instagram. На снимке девушка позирует в откровенном нижнем белье на кровати, якобы, актёрского вагончика. И всё бы ничего, вот только съёмочная гримёрка Кошкиной напомнила фанатам скорее «спальник дальнобойщика», о чём иронично высказались подписчики в комментариях.

Не исключено, что после расставания с Мартиросяном Яна действительно пробила «дно» и теперь вынуждена сниматься в сомнительных проектах ради денег. Слухи о романе Гарика и Яна не утихают на протяжении нескольких лет: по данным СМИ, комик частенько балует любовницу дорогими подарками и помощью с работой, а покупка нового автомобиля Яны лишь подогревает догадки.

Примечательной в этой истории стала и реакции жены Мартиросяна: Жанна публично пожаловалась на свою старую машину, упрекнув Гарика. Не исключено, что именно это стало причиной расставания комика с любовницей и теперь Кошкина осталась не только без денег и работы, но и вынуждена искать нового «спонсора», что и объясняет сомнительные «подработки» Яны в неоднозначных проектах.