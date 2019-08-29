Спасибо, что не избил! Киркоров устроил матерный скандал на «Новой волне»

Сегодня, 17:03

Года идут, а Филипп не меняется…

Грандиозное шоу «Новая волна» не могло обойтись без короля российской эстрады Филиппа Киркорова, но если само выступление было блистательным, то подготовка к нему прошла не так гладко. На репетиции Киркоров устроил матерный скандал, требуя присутствия камер для полноценной репетиции его номера, а также угрожал срывом трансляции прямого эфира, если его требования не будут исполнены. Филипп не стеснялся выражаться крепким русским словцом, сотрудникам «Новой волны» пришлось нелегко с Киркоровым и его запросами. Спасибо, что еще и не избил! Артист не гнушался даже шантажом, говоря, что концерт без него не начнется, и все будут работать до тех пор, пока результат не устроит. Поведение певца в очередной раз доказывает, что года идут, а Филипп не меняется…

Отсутствие певца, может, и не сорвало бы фестиваль, но подпортило бы атмосферу точно. Киркоров уже не раз за всю свою карьеру устраивает скандалы, его резкие выражения в сторону других долгое время обсуждались и осуждались и вот в очередной раз певец показал свой характер. Влияет ли на него так статус и популярность или всему причина некомпетентность сотрудников «Новой волны» — останется в тайне, но одно ясно, что работать с Киркоровым не так просто, как кажется.