Звезда «Женской лиги» на «ТНТ» Ольга Медынич перепугала сеть лицом в пятнах

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Серьезная болезнь или же просто аллергия – поклонникам остается лишь гадать, что случилось с актрисой.

Ольга Медынич поделилась с поклонниками новым снимком и перепугала поклонников. Дело в том, что лицо звезды «Женской лиги» на «ТНТ» покрыто множеством пятен.

Сама Ольга подписала фотографию в шуточной форме. «Аллергия на работу. Помогают припарки из пятитысячных купюр в конце месяца», – написала актриса. Очевидно, это лишь шутка, а на самом деле женщина скрывает что-то большее. Возможно, у Медынич обострилась аллергия. Как известно, конец лета и начало осени – тяжелый период для аллергиков. Но не стоит забывать, что пятна могут свидетельствовать и о чем-то ином. Так, Ольга может скрывать тяжелое заболевание. Именно покраснение лица говорит о проблемах с почками, сердцем, гормональной системой.

Кажется странным, что Медынич показала в сети собственный недуг. Вероятно, девушка сама не знает, с чем связаны красные пятна на ее лице. Впрочем, не исключено, что таким образом Ольга готовит поклонников к неприятной новости. Сейчас фанаты надеются, что любимица лишь переживает простую аллергию, а не серьезное заболевание.