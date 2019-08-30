«Реальные пацаны» как клеймо – Вова Селиванов оказался «полным нулем» без канала «ТНТ»

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Этот вывод можно сделать, исходя из творческого пути артиста. Как бы он не пытался стать звездой или начать петь, славы и известности ему получить не удалось.

Вова Селиванов известен по одноименной роли в сериале «Реальные пацаны» на «ТНТ». Мужчина играл глуповатого и недалекого парня – друга главного героя. После прекращения съемок сериала, актер попытался реализоваться в творческой деятельности. Владимир даже выпустил несколько собственных песен, но ни одна, к сожалению, не стала хитом.

Как оказалось, актер оказался «полным нулем» без канала «ТНТ». Снимаясь в «Реальных пацанах», мужчина приобрел известность и именно она теперь как клеймо - мешает ему реализовать карьеру. Селиванов оказался заложником своей роли, актеру теперь долгие годы придется «отделываться» от популярности «Вована» из популярного ситкома.

Стоит сказать, что мужчина не унывает и записывает все новые и новые треки, пытаясь реализоваться в творчестве. К тому же, Владимир успел обзавестись семьей и ребенком в свои 34 года. Возможно, карьера певца просто не для него, заявляют в сети.