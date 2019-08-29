«Деньги не главное» или как Сати Казанова превратилась из меркантильной девушки в любящую жену

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Бывшая солистка группы «Фабрика» была убеждена, но мужчина должен содержать всю семью, поэтому всегда искала для себя обеспеченного мужа.

Среди ухажеров певицы были и сын Иосифа Кобзона, и директор радиостанции «Русское радио» Роман Емельянов. Но выгодной партией, как казалось ранее, для Сати Казановой мог стать казахский миллиардер и зять экс-президента Казахстана Назарбаев Тимур Кулибаев. По слухам, между Сати Казановой и миллиардером были близкие отношения и он ни в чем не отказывал своей избраннице. Девушка получала от ухажера очень щедрые подарки.

Среди них, по слухам, была и шикарная квартира в Москве. Однако, несмотря на свои убеждения, Сати влюбилась в итальянца на свадьбе своей подруги. В тот момент стало понятно, что в избраннике Казанова ищет точно уж не деньги. После того, как певица вышла замуж за этого молодого человека, поклонники поняли, что Сати превратилась из меркантильной девушки в любящую жену. В данный момент Казанова и ее супруг живут в ее собственной квартире в Москве, которую когда-то, по слухам, подарил ей миллиардер Тимур Кулибаев. Очевидно, что Сати Казанова изменила свои взгляды и на первое место поставила любовь, а деньги отошли на второй план.