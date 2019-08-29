Обросший «старик-одиночка» или как «Счастливы вместе» сказались на судьбе Виктора Логинова?

Сегодня, 08:28

Похоже, мужчина до сих пор поддерживает образ Гены Букина.

Актер Виктор Логинов на протяжении семи лет играл Гену Букина в сериале «Счастливы вместе». Складывается впечатление, что Виктор настолько вжился в роль, что она в полной мере сказалась на его судьбе.

Сейчас Виктор Логинов выглядит не самым подобающим образом. Он, как и Гена Букин, кажется весьма неухоженным, поклонники нередко называют его обросшим «стариком-одиночкой». Личная жизнь Логинова также похожа на жизнь Букина. Правда, если сериальный герой только мечтал уйти от супруги или изменить ей, Виктор воплощает все его мечты в действия. Так, у актера было три брака, которые оставили четыре ребенка. Неужели Виктор так и не обрел счастье в браке? Сейчас Логинов не рассказывает о личной жизни, но, судя по отсутствию кольца на безыменном пальце, последний брак, как и остальные, не стал для него долгим.

Стоит отметить, что мужчина не особо распространяется о себе, редко делится с поклонниками новыми снимками. О новых, грандиозных работах Логинова ничего не слышно. Кажется, актер совсем сбился с пути, принимая образ героя на собственную жизнь.