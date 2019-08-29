Анна Ковальчук покинула «Россию-1» - Сериал «Тайны следствия» прекратил свое существование

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Этот вывод сделали в сети, ведь съемки знаменитого сериала прекратились. Актриса главной роли публикует фото с театра, похоже, вообще не вспоминая о работе над картиной.

Известный сериал «Тайны следствия» выходил в эфир с 2000 года. За время его существования трансляция картины переходила «из рук в руки» различным телеканалам. В последние годы сериал был одним из любимейших программ зрителей канала «Россия-1». Теперь же новые серии полюбившегося сериала больше не снимаются. В сети решили, что картина прекратила свое существование – здесь замешана Анна Ковальчук.

Судя по Instagram, знаменитая актриса без труда переживает прекращение съемок. На фотографиях можно наблюдать, что женщина трудится в театре. Как быстро ей удалось заменить место работы! Анна Ковальчук покинула «Россию-1» и, похоже, с легкостью устроилась на новом месте.

Можно предположить, что закрытие сериала связано именно с уходом Ковальчук. Известной актрисе, которая в течение 18-и лет радовала зрителей своей актерской игрой, могло просто надоесть сниматься в однотипных картинах столь долгий срок.