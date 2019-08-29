Унылый и депрессивный… Алексея Панина бросила обладательница ноги?

29-08-2019, 10:00

Похоже, актер начинает спиваться из-за очередных неудавшихся отношений.

Унылый и депрессивный актер Алексей Панин был замечен на Якиманке. Как видно на фото, он сидит за столиком в кафе, который накрыт на одного и грустно смотрит в телефон, как будто его бросила очередная девушка и он находится в ожидании ответа. Не исключено, что скандального мужчину могла бросить его возлюбленная Ольга Гофман - та самая обладательница ноги, которую СМИ ранее рассекретили благодаря заметной татуировке на голени.

Тем не менее, у актера завелась новая девушка, также Ольга, гример Первого канала, где они познакомились на шоу «Пусть говорят». Неизвестно, какой именно Ольге актер отдал предпочтение, но по его нынешнему состоянию можно судить, что у него возникли большие неприятности с девушками.

Если вспомнить историю его личной жизни, то можно заметить, что он был трижды женат, а также встречался с актрисами Мариной Александровой, Екатериной Шпиц и Любовью Зайцевой, однако ни один брак или роман не продлились долго, поскольку все его бывшие возлюбленные утверждали, что не могли долго выдержать его образ жизни.

Актер не раз утверждал о том, что активно употреблял алкоголь, а по словам очевидцев и различным фото и видео, можно понять, что актер ведет беспорядочную половую жизнь. Из-за этого прокатилась волна недовольств касаемо его опеки над дочерью. Многие утверждают, что человек с подобным образом жизни и подобными жизненными установками не сможет достойно вырастить дочь.

Жизнь актера очень скандальна и даже люди с самыми прогрессивными взглядами не могут принять всех его дебошей и бесчинств. Вероятно, последние скандалы стали точкой невозврата для актера и теперь он полностью впал в депрессию и запил.