Из «колхозницы» в принцессу или как жена Мота «перекроила» себе лицо

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Мария явно не хотела, чтобы ее «позорные» фото увидели фанаты.

Часто знаменитости и их вторые половины «перекраивают» свою внешность, чтобы быть более привлекательными. Каждый видоизменяется по-разному, одним «трансформация» идет, другим — не очень.

Ярким примером того, как из «колхозницы» девушка превратилась в принцессу, можно поставить жену Мота. Еще до свадьбы со знаменитым репером, Мария была простой девушкой, внешность которой была типичной. Самое странное, что Мельникова скрывала от общественности свое прошлое и старалась, чтобы никто не увидел какой она была до прихода славы. Однако в сети появились снимки, на которых Мария запечатлена еще до знакомства с артистом и на них с трудом можно опознать нынешнюю внешность знаменитости. Как только Мот взял «под свое крыло» девушку, а уже потом и жену, она начала «перекраивать» себе лицо. Изменения произошли со скулами Марии и из округлых они стали более острыми. К тому же не обошлось и без пластики носа, который девушка сделала более тонким и изящным.

Сама Мария на это решилась или же на нее надавил муж — неизвестно. Но с уверенностью можно сказать, что пластика пошла ей на пользу.