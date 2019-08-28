Виктор Шароваров сомневается в «беременности» звезды «Дома-2» Саши Шева

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Участник проекта заявил, что экс-возлюбленная намеренно ввела его в состояние неизвестности.

Участник реалити-шоу «Дом-2» публично заявил, что сомневается в «беременности» экс-возлюбленной Саши Шева. «Я о ребёнке сейчас даже не могу говорить, потому что его нет. Я не видел ничего, ни Сашу, ни справок каких-то. Саша то говорит, что у неё осложнения, то низ живота болит и выделения, постоянно разный посыл, вводит меня в состояние неизвестности», — рассказал Виктор. По его словам, Шева делает вид, что является «жертвой» в ситуации со скандальным расставанием, хотя ранее возлюбленные обсудили отношения и единогласно приняли решение о разрыве.

Похоже, что теперь Шароваров намеренно выводит Александру на выражение эмоций. В том случае, если Шева находится в «интересном» положении, то любые нервы, конфликты и стрессовые ситуации являются угрозой не только здоровью Саши, но и ребенка, что может закончиться весьма плачевно. Виктор отметил, что давно настроен на расставание с Сашей, но она старалась сохранить отношения.

Видимо, ради Шароварова Шева решилась на обман, в надежде, что наладив отношения получится забеременеть и никто не узнает о хитрости. Либо, якобы случайно забеременев, Саша хотела удержать Виктора. Но появление ребенка ничуть не изменило настрой Шароварова и он разорвал отношения с Сашей, попав под волну осуждения общества. И теперь, скорее всего, Шева останется матерью-одиночкой, что даже на телестройке с приличным гонораром не будет просто.