Муж ушел, болезни, нервные срывы - как сложилась жизнь Татьяны Догилевой из сериала «Участок»?

Сегодня, 01:00

Ненормированный рабочий график, усталость, постоянные съемки, нервное истощение - актриса не была готова справиться со всеми трудностями.

Известный сериал «Участок» вышел еще в 2003 году и с того момента прошло уже довольно-таки много лет, а за это время судьба многих актеров очень сильно изменилась и повлияла на их дальнейшую судьбу – у кого-то пошла в гору карьера, у кого-то хорошо сложилась личная жизнь, но как же сложилась жизнь Татьяны Догилевой из сериала «Участок», о которой практически давно не было слышно?

На самом деле, жизнь Татьяны сложилась очень печально – муж ушел, два брака за плечами, болезни, нервные срывы, алкоголизм, гибель родителей и брата – Догилевой пришлось очень сложно, оказавшись со своими проблемами наедине. Сериал «Участок» закончился, у артистки продолжилась карьера, съемки, семья, новые картины, которые, по всей видимости, и принесли несчастья в жизнь.

Сериал «Люба, дети и завод» выходил с 2005 года по 2008 год, а он как раз-таки и изменил судьбу звезды. Съемки и график был таким бешенным, что у Догилевой случилось нервное истощение. Кроме то, в 2008 году от актрисы ушел супруг Михаил Мишин, а из-за распада семьи у дочери Екатерины началась анорексия, которую удалось вылечить спустя 2 года лечения.

Съемки сериала проходили каждый день по 12 часов, актриса была «взрывным» человеком – у нее случались истерики, нервные срывы, слезы, крики, ей в принципе некогда было находить время на семью. По всей видимости, супруг и не выдержал всего это, оставив Догилеву вместе с дочерью.

Кроме того, актриса страдала от сильно алкогольной зависимости, которую она также смогла побороть, обратившись за помощью в медицинское учреждение. Сейчас она сильно поправилось, в сети предполагают, что у актрисы серьезные проблемы со здоровьем, но Татьяна уверяет, что чувствует себя комфортно.