Вплоть до летального исхода – Дмитрий Тарасов показал патологию организма

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Ноги футболиста покрылись вздутыми венами – признак варикоза. Опасно не столько само заболевание, сколько сопровождающие его осложнения.

В июне 2019 года у футболиста Дмитрия Тарасова закончился контракт с ФК «Локомотив». Освободившееся время он посвятил восстановлению организма после травмы ноги.

Но на днях Тарасов вновь заставил своих поклонников обеспокоиться. Он показал новую патологию: ноги футболиста покрыла сетка вздувшихся вен, местами имеющая синеватый оттенок. Это является признаком варикозной болезни. Однако многие не относятся всерьез к этому недугу. И зря. Если его не лечить, то можно обзавестись серьезными последствиями.

В качестве одного из опасных осложнений выделяют тромбофлебит – случай, при котором отрывается тромб. Он впоследствии становится причиной закупорки сосуда, что несет угрозу вплоть до летального исхода.

Причиной варикоза могли стать высокие физические нагрузки футболиста. При этом чтобы не усугубить ситуацию, медики рекомендуют от них отказаться. Однако Тарасов в ближайшее время этого сделать не сможет. Ведь он проходит курс реабилитации после травмы, в рамках которого ему просто необходимо разрабатывать ногу, а значит и нагружать ее.