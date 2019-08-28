Актера Марка Коваля избили на остановке в Петербурге

Сегодня, 05:51

Отекшее лицо и закрытая черепно-мозговая травма – артист получил серьезные увечья.

29-летний Марк Коваль родился в Норильске, студент Cанкт-Петербургского университета культуры и искусств, в 2006-2008гг. работал в театре Юность, снимался в таких фильмах, как: «Мажор 2», «Мельник», «Шаман», «Морские дьяволы. Северные рубежи», «Обгоняя время», «реализация» и в других. О личной жизни артист старается не распространяться.

Сегодня стало известно о нападении на известного актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля, которого избили в Санкт-Петербурге. По информации от телеканала РЕН ТВ инцидент произошёл прямо на остановке – артист ждал общественный транспорт, когда на него напали неизвестные на проспекте Обороны.

Коваля доставили в медицинское учреждение с сильно затекшим лицом и закрытой черепно-мозговой травмой. Хорошо, хоть не убили!

На данный момент о состоянии знаменитости пока ничего не известно.