Появились новые доказательства параноидального синдрома принцессы Дианы перед смертью

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Обнаруженный дневник первой жены принца Чарльза подтверждает слухи о нестабильном психическом состоянии леди Ди.

Даже спустя 22 года после трагической гибели в ДТП принцессы Дианы исследователи не могут до конца разобраться в случившемся происшествии. На днях подкаст «Диана: дело закрыто» обнародовал уникальные снимки личного дневника принцессы.

В одной из записей Диана признается: «Мой муж планирует устроить ДТП с моей машиной. Сделать так, чтобы отказали тормоза или чтобы я получила серьезную травму головы. Тогда он может спокойно жениться на Тигги [няне принцев Уильяма и Гарри — прим. ред.]. Камилла — не что иное, как приманка, поэтому Чарльз просто использует всех нас».

Страница из дневника принцессы Дианы

Однако данный отрывок лишь доказывает информацию о том, что у принцессы Дианы перед смертью обострился параноидальный синдром. Так, о непростом психическом состоянии любимицы британских подданных говорили даже на высшем уровне. Хауэрд Ходгсон в своей книге, посвященной принцу Чарльзу, рассказал о буйном нраве принцессы Дианы, о ее психических приступах и о том, как с ней боялся связываться премьер Британии Тони Блэр.

Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз

Появившиеся новые доказательства в виде личных записей лишь подтверждают наличие паранойи. Иначе как еще можно объяснить подозрения Дианы в адрес бывшего супруга? Видно, что принцесса считала любовницей принца Чарльза няню своих детей. В то время как никаких оснований для этого нет (в отличие от связи с Камиллой Паркер Боулз, которая впоследствии стала второй женой принца Уэльского. Но ее леди Ди почему-то не рассматривает как угрозу).

Опубликованные записи дневника убеждают только в том, что под конец жизни принцесса Диана уже была не в состоянии воспринимать реальность адекватно.