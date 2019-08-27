Девушка сына Валерии пытается разрушить семью певицы

Сегодня, 19:00

Избранница Арсения не хочет делить возлюбленного даже с родителями.

Сын Валерии от первого брака Арсений встречается уже несколько лет с моделью Анной Аверьяновой. Девушка старше его на несколько лет, но Арсения это ни капли не смущает.

Шульгин решил пойти по стопам матери и учился в музыкальном училище. Но с появлением Анны он забросил учебу, ушел из дома, чем вызвал негодование матери. Он также перестал общаться с родителями. Валерия очень недовольна поведением девушки сына. Считает, что она развращает Арсения.

Пригожин, отчим Арсения, возмущен еще больше певицы Валерия. Он наотрез отказывается принимать возлюбленную пасынка. Он говорит, что девушка «не их круга» и крайне недоволен, что парень бросил учебу из-за нее.

Чтобы хоть как-то видеться с Арсением, Пригожин даже предложил ему жить вместе с ней у них в доме, но Арсений отказался от предложения отчима. Скорее всего, тут постаралась Анна, так как Шульгин просто околдован девушкой и, видимо, готов ради нее если ни на все, то на очень многое. А та в свою очередь пытается разрушить семью. Похоже, что Анна из тех людей, кто хочет, чтобы их возлюбленный целиком и полностью принадлежал только им. А парень настолько ослеплен, что не видит, как его семья медленно, но верно разваливается.