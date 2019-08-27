Нищий, ему не нужен: Любовник Лазарева ушел от него из-за бюджетного клипа

Сегодня, 10:05

Алекс Малиновский «выклянчил» свой клип у Сережи, вот только он получился настолько бюджетным, что сам Алекс после съемок поспешил расстаться с певцом.

Известный певец Сергей Лазарев страдает от неразделенной любви и предательства своего парня. Молодой певец Алекс Малиновский настолько хочет попасть в шоу-бизнес, что готов идти по головам. Отношения между Сергеем и Алексом длятся уже более года. За это время, никому неизвестный некий Малиновский превратился в обсуждаемую селебрити столицы. Сейчас его стали принимать в светских кругах даже без Лазарева. Но все это благодаря тому, что Сергей очень долго пытался продвигать своего фаворита в российский шоу-бизнес. Спустя время, Алекс отплатил ему совершенно другой монетой. После съемки бюджетного клипа, Алекс решил уйти от певца. Вероятно, Малиновскому не понравилось, что Лазарев пожалел на его творчество больших денег, а нищий любовник ему не нужен. Стоит отметить, что за помощь своему любовнику, Сергей сильно поплатился.

Местные селебрити узнали, кто настоящий протеже Лазарева и стали его травить. Из некоторых тусовок, он был даже исключен. А на премии «МУЗ-ТВ» Лазарева вообще не пустили на сцену выступать. Совершив, так называемый каминг-аут – Лазарев уехал в США и сейчас пишет оттуда грустные посты в своей соцсети. А вот Малиновский, напротив, вернулся в Москву и сейчас записывает свой первый альбом. Складывается впечатление, что Алекс использовал Сергея в своих целях и теперь они поменялись местами. Ранее сообщалось, что Малиновский встречался с Басковым, но Николай оказался умнее и не стал его продвигать, поэтому они быстро расстались. Вероятно, сейчас Алекс ищет новый «пухлый кошелек».