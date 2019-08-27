Поменял кино на музыку или почему Безруков бросит карьеру актера?

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Сергей больше не будет радовать поклонников новыми фильмами.

Свою актерскую карьеру Безруков начал еще в театре. В 1999 году он получил большой успех и уже там имел множество поклонников. Но с кино как-то не складывалось. Актер снимался в фильмах, но славы они ему не принесли. В те времена Сергей снялся в 15 фильмах, и только два из них были удачными.

Но через два года удача все же постучалась в дверь Безрукова, и ему посчастливилось сняться в сериале «Бригада». После этого актер заполучил славу и любовь зрителей.

Кстати, отец Сергея тоже был актером и, возможно, видя пример отца, младший Безруков и сам захотел играть. Отец учил сына, как делать правильно, давал бесценные советы, в общем, растил из сына великого актера. Но хотел ли этого сам Сергей?

Безруков рассказывал, что он всегда хотел заниматься музыкой, это была его мечта. Он ходил в музыкальную школу и там выучился игре на гитаре, а перед всеми приемными комиссиями в театральных вузах пел, играл на гитаре и танцевал.

Совсем недавно Сергею все же удалось осуществить свою давнюю мечту. Безруков создал группу под названием «Крестный папа» и сейчас ездит и дает концерты по стране.

Полностью отдавать себя двум масштабным делам невозможно. А раз уж на карьерном поприще Сергей уже взял свое, осталось завоевать и музыкальный мир. Поэтому актер поменял профессию, бросил кино и все силы тратит на музыку. И теперь не актер он вовсе, а музыкант.