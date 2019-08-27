Билан страдает из-за комплекса неполноценности

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Певец записал видео в оправдание за фото в трусах.

Недавно инстаграм бы взбудоражен новым фото, которое выложил Дима Билан в своем аккаунте. Певец покорил своих подписчиц обнаженным телом. Но резонанс вызвали трусы Димы, а точнее то, что в них.

Под фото Билан получил огромное количество гневных комментариев. Казалось бы, девушек такое зрелище должно только обрадовать, но даже девушки высказали свои «фи». Также фото вызвало сомнения подписчиков о «натуральности» увиденного. Люди обвиняли Диму в том, что тот якобы подложил что-то в трусы.

А Дима не выдержал таких нападок и записал видео о том, как сложно быть артистом, также там он начал оправдываться, что ничего в трусы на прошлом фото не подкладывал, и ругать своих подписчиков за их поведение.

Обычно, человек, у которого нет никаких проблем с самооценкой, не видит смысла оправдываться перед людьми, которые не имеют для него никакого значения. Он уверен в себе и то, что думают другие люди, ничего не значит. Но не в этом случае.

Раз уж Билан не поленился, записал целое видео для тех, кто его «обидел», можно подумать, что подписчики, в некотором роде, правы. Видимо, певца сильно задели комментарии, и он решил развеять все сомнения в видео, но не вышло. Своими оправданиями Билан наоборот заставляет думать, что у него какой-то комплекс неполноценности.