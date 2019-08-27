«Маменькин сынок» или почему Борис Корчевников так и не завел семью?

Сегодня, 06:00

Подавляющая и властная мама ведущего не позволяет ему быть счастливым мужчиной и обрести жену и детей.

Известный актер из сериала «Кадетство» и ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников до сих пор не женат, детей не имеет и даже не встречается с девушкой. Как выяснилось, на это есть свои причины, которые раскрыл ведущий программы «Пока все дома». Он задал Борису наводящий вопрос: «Почему ты до сих пор живешь с мамой?».

Борис сначала замялся, затем стал оправдываться: «Я так привык, здесь мой дом. Я очень хочу жену и детей, и чтобы мама сидела рядом». Стало понятно, что Ирина Леонидовна Корчевникова до сих пор имеет власть над 37-летним состоявшимся в карьере сыном. Она продолжила его диалог, высказав свою позицию: «Сложным мужем ты будешь Боря, сложным…Очень терпеливой должна быть с тобой женщина рядом».

Складывается впечатление, что мама заранее вложила сыну то, что он человек сложный и не каждая женщина тебе подойдет, а может и вообще не подойдет. Такое подсознательное влияние говорит о том, что мама даже в 37 лет не готова отпускать свое дитятко на волю. Кроме того, телезрители заметили взгляд исподлобья мамы, когда говорил о семье Борис. Мама, словно ждала слов про нее: «Скажи про маму, не забудь».

А Борис на протяжении всего интервью терялся, сглатывал слюну и отводил глаза в сторону. Очевидно, властная мама боялась, что сын скажет что-то не то и это может поставить обоих впросак. Так почему же Борис так и не завел семью. «Маменькиного сынка» из-за больших амбиций мамы называют геем в светских кругах.

Он не ходит по светских тусовкам, не ведет фестивали и практически не отходит от своей мамы. Около месяца назад, Борис Корчевников похвастался, что у него появилась девушка. Но спустя две недели, он удалил все фотографий с ней из своей соцсети и даже удалил ее из друзей в Instagram. Вероятно, маме не понравилась его пассия, хотя она была первой, и похоже, единственной.