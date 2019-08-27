Андрей Разыграев. Макс Гор. Голубая связь. Как Кудрявцева выдала предпочтения звездных мужчин?

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Лера запечатлела у себя в stories поцелуй в уголок губ двух друзей-мужчин из ее окружения, чем вызвала негатив в своем аккаунте Instagram.

«Новая волна-2019» для Леры Кудрявцевой проходит не только в дали от ребенка и мужа, но и в компании «голубых воротничков». На этот раз ведущая пришла поздравить на день рождение своего близкого друга Андрея Разыграева – ведущего на канале «Пятница» шоу «Отпуск без путевки». Поскольку Лера любит показывать свою жизнь подписчикам, она стала снимать многочисленные stories, что сильно не понравилось Андрею. Он попросил закончить съемку, но Кудрявцеву это даже не задело. Она сняла весь процесс празднования, а затем как будто бы специально выдала предпочтениях двух звездных мужчин. На праздник к Андрею пришел и звездный стилист – Макс Гор, который всем своим видом показывал, что он «сладенький».

А в процессе общения ведущий Андрей Разыграев и Макс Гор выдали свою голубую связь. Они весь вечер просидели бок о бок, рука за руку, а когда Макс решил продолжить вечеринку без своего друга, то встал и на прощание поцеловал его в уголок губ, а присутствующие рассмеялись. Стоит отметить, что Лера всегда находила общий язык с «ненатуралами». Она прикрывала долгое время все гейские похождения Сергея Лазарева, говоря, что живет с ним. А сейчас тесно дружит с целой сворой мужчин с нетрадиционной ориентацией. Возможно, все это только потому, что она может иногда над ними посмеяться и поиздеваться, она не боится быть собой рядом с ними, а муж никогда не будет ревновать ее к таким мужчинам.

«Совсем мужиков не осталось, тьфу смотреть противно!», «Слышно за кадром, как Лера ржет над ними, сладкими ребятами», «Лера? Ты опять над ними поиздевалась. Ждем чтобы они совершили каминг-аут?», «Кудря всегда троллила своих друганов-геев, Лазарева тоже потом стала троллить из-за его любви к Малиновскому», - пишут пользователи в сети.