Валерий Меладзе наконец перестал стыдиться своей давней интрижки

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Певец показал своего внебрачного сына от Джанабаевой.

Валерий Меладзе в своем первом браке с женой Ириной находился целых 20 лет. Во время него у певца родились три прекрасные дочери. Но счастливый брак омрачила интрижка мужа. Разлучницей стала Альбина Джанабаева, которая была сначала на подпевках у Меледзе, а потом вошла в состав группы «ВИА Гра». Ситуацию осложняло и то, что Альбина забеременела мальчиком в то время, когда отец еще состоял в законном браке с Ириной. Имя отца она раскрывать не хотела и очень тщательно это скрывала. Так продолжалось порядка 5 лет.

Но потом Меладзе все-таки пришлось признать сына. Певец разрывался между двумя семьями. Но в итоге развелся и женился на Джанабаевой.

И вот недавно Меладзе все-таки простил себя за тот порыв, перестал стыдиться и решился, наконец, показать сына. Он выложил совместное фото в инстаграм. Косте уже 15 лет. И, как видно, отец гордится тем, что, несмотря на сложную ситуацию, мальчик вырос умным и далеким от шоу-бизнеса.

Сына Константина очень долгое время не показывал ни Меладзе, ни Джанабаева. Для певца он мог быть символом его неверности и предательства, постоянным напоминанием о том, что он плохой муж. Конечно, такая ситуация будет вызывать противоречивые чувства: стыд за свой поступок и чувство отцовского долга.