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Рассказать о величии первого лица России решились западные режиссеры. Кто же стоит за продюсированием документального сериала? По сообщению телеграм-канала «Хайп» стало известно, что перед уходом на заслуженный отдых Владимир Путин напомнит о себе, как о легендарном президенте, который вошел в историю.

Владимир Владимирович станет героем западного телесериала и его снимут не наши отечественные режиссеры, а западники. По сценарию, съемки будут проходить в России, Америке, Европе и Великобритании. Сериал «История русского шпиона» будет состоять из трех серий и раскрывать в себе не только многогранную личность, бывшего разведчика и самые сложные разведывательные случаи, но и каким способом Путин добился успеха и стал президентом, любовь Путина к Кабаевой.

Остается несколько вопросов к этому произведению. По какой причине сериал снимается именно сейчас? Чья задумка и кто спонсирует? Ну, и в заключении…Кого пытается напугать Путин и за что пытается оправдаться перед народом? Все эти вопросы будут подробно рассматриваться в сериале.

Ну, а у народа уже появились свои версии на этот счет. Во-первых, чтобы покинуть президентское кресло, стоит еще раз заявить о тех заслугах, которые сделал Путин: политическая стабильность, успех в борьбе с международным терроризмом, возвращение полуострова Крым, сильная и независимая армия. Во-вторых, спонсором сериала выступают сподвижники Владимира Владимировича, в частности, одной из версий является – помощь Дональда Трампа вернуть Путина в Евросоюз. У Трампа на это свои планы. Бытует мнение, что США хочет объявить горячую войну Китаю, но для этого нужен сильный союзник. Кроме России, Дональд не видит никого более подходящего. В-третьих, режиссерский состав будет из лучших специалистов США (актеры, сценаристы, операторы), что тоже говорит о концептуальной задумке и заинтересованности Америки.

В-четвертых, кого же пытается напугать Путин и за что оправдаться? Здесь вопрос стоит, в первую очередь, о войне на Донбассе, о деле Скрипалей, о затонувшей подводной лодке «Курск», о затонувшей АС-31 «Лошарик», где на борту находились высокопоставленные чиновники, и конечно же о сбитом малазийском Боинге в 2014 году над украинской границей – во всем этом, винят именно Владимира Путина и его «руки».

И теперь, в сериале, его главная задача доказать обратное, ведь уходить нужно красиво, а не по-английски, поскольку далее Путину придётся управлять «пешками» и не выпускать нового правителя из виду.