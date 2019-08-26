Ссора Крутого и Пугачевой или почему Орбакайте не явилась на «Новую волну»?

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Кристину ждали фанаты, а певица не пришла.

Как оказалось, Кристина Орбакайте была заявлена в афише на фестиваль Игоря Крутого «Новая волна-2019». Кристину ждали фанаты, а певица просто не явилась на концерт. Директор не предупредил зрителей о том, что Орбакайте не будет выступать, да и вообще не появится на публику.

«Сильно ждали Орбакайте с ее классными песнями, но артистка просто не приехала на фестиваль, очень расстроились с фанами. Долго ждали Кристину, но так она и не появилась, не любит нас совсем», — написали расстроенные фолловеры. Кристина спокойно отдыхает с мужем и маленькой дочкой на природе, и не о каких концертах, видимо, не думает. Неужели это из-за того, что ее маму не пригласили на день рождения знаменитого продюсера Игоря Крутого? Обычно, Алла Борисовна поздравляет всех своих близких друзей с днем рождения в личном аккаунте Instagram.

А тут, на удивление нет поздравлений, и на празднике Примадонны не было. Ссора Крутого и Пугачевой произошла из-за торжества продюсера. Алла всегда была на праздниках друга, а тут ее не пригласили. Отношения певицы и композитора всегда были непростыми. Тому свидетельство ее участие и неучастие в его фестивале «Новая волна» — Пугачева то приезжала и становилась музой, то отказывалась без объяснения причин. Видимо, Игорю надоели частые отказы Аллы Борисовны и он решил не портить себе настроение и не приглашать своенравную певицу.

Были на «Новой волне», как современные и артисты, так и отечественные гости, такие как Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и многие другие. Кристине, видимо, стало обидно за маму, либо она просто решила провести время с семьей. Подписчики Орбакайте пишут, что артистка расцвела в объятиях третьего мужчины, ведь они очень гармоничная семья.