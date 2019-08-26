Мужик-вжик или как Билан пришел на фестиваль под допингом?

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Дима на «Новой волне» выделился поведением.

Дима Билан впечатлил подписчиков своим внешним видом и поведением на фестивале. Прошел ежегодный конкурс «Новая волна-2019», звезды пытались по-разному запомниться прессе и зрителям. Билан решил взять обозревателей голым, разрисованным торсом. Певец подошел к фотографам, для красивых фото, но обозреватели заметили странную походку, говор и стеклянные глаза у артиста. По этим признакам, можно сделать вывод, что Дима пришел на фестиваль под допингом.

Это либо алкоголь, на что надеются фанаты, либо же запрещенные вещества. Коллеги Билана на «Новой волне» прозвали певца известным американским актером Джонни Деппом. Это, безусловно, наталкивает на мысль, что Дима либо похож на звезду Голливуда, а может быть у него есть плохие привычки как у актера? У Джонни в 90-х была пагубное пристрастие к наркотическим веществам, артист сильно похудел, но позже отказался от вредной привычки. Дима тоже сильно похудел, в СМИ неоднократно писали о зависимости артиста.

Певцу, который год приписывают нетрадиционную сексуальную ориентацию. К примеру, несколько дней назад Билан обнародовал фото в нижнем белье. По мнению экспертов, такое фото можно назвать первым звоночком, кричащем о нетрадиционной ориентации артиста. Все чаще у Димы в аккаунте стали появляться фотографии с красивыми и накаченными мужчинами, что тоже вызывает вопросы у фанатов. Подписчики придумали новое прозвище Билану, не Джонни Депп, а мужик-вжик.