«Прибухнул прилично» или как Леонид Агутин спустил злобу на фанатах в Кировском?

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Певец выступил на дне шахтера для горников, но в очень нетрезвом виде и был крайне недоволен собранной публикой.

Заслуженный артист России Леонид Агутин отличился на очередном концерте, оплаченном из муниципального бюджета для профессионального праздника трудяг. Накануне горняки праздновали День Шахтера в поселке Кировском. Погода была очень холодной, многие зрители ушли с концерта Леонида Агутина, что сильно задело его мужское самолюбие. Но, как оказалось, всему виной не дикий холод, а нетрезвый вид самого певца, ибо слушать было невозможно. Инсайдеры сообщают: «Выступал у нас тут Агутин на день горняка. Какой-то он противный. Мало того, что перед выступлением прибухнул прилично, так еще сцену ему не подогрели, замерз бедный. А то, что люди на трибунах сидели и ждали его, это ничего страшного».

Как выяснилось люди ждали выступления Леонида 2 часа. Он не вышел в запланированное время, а затем стал спускать злобу о своих неудачах и проблемах с организаторами на фанатах. Сначала ему не понравилось, что сцена холодная, затем, что люди замерзли и стали уходить. Но зрители не смогли воспринять всерьез его выступление, поскольку увидели, что он пьян. Фанаты оказались во всем виноваты. Позже, он объяснился в комментариях со своими подписчиками, но осадок остался очень неприятный осадок. Многие пожалели, что пришли на свой профессиональный праздник.

Стоит отметить, что в СМИ уже не первый месяц пишут новости о том, что Леонид Агутин и Анжелика Варум на стадии развода. По одной из версий, главной причиной стало именно злоупотребление горячительными напитками Леонида. А в кулуарах шоу-бизнеса поговаривают, что Агутин иногда гуляет налево, но по-прежнему боготворит свою жену в соцсетях, называя самой достойной и самой лучшей. Так что же скрывает звездная семья от своих поклонников? Вероятно, проблема глубже, чем кажется, а постоянные перемены настроения певца говорят о его неуравновешенном моральном состоянии.