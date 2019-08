Пьяная Барановская на сцене «упала» в планку

View this post on Instagram

Второй год подряд я становлюсь ведущей международного фестиваля Russian Fitness Fair. В этот раз вместе с Александром Беловым @alexbelov мы провели вторую по счету церемонию и наградили победителей соревнований Crocus Fitness Games @crocusfitness Спасибо, Влад @petrof_vlad , за прекрасный фестиваль, все прошло очень круто и весело. Паша @pavel_gundorin , спасибо за то, что красиво держал мои ноги 🤣😜😘 Эмин @eminofficial нам тебя не хватало в этом году😊