Пьяная Барановская на сцене «упала» в планку

Ведущая фестиваля прямо в туфлях и платье решила продемонстрировать свою выносливость.
Вот уже второй год подряд на международном фестивале Russian Fitness Fair Юлия выступает в роли ведущей. А в связи с последними колоссальными изменениями в ее карьерной жизни, неадекватное поведение и странные «выпады», кажется, входят в норму.
Дело в том, что прям на сцене, во время награждения участников, Барановская, в красном облигающем платье с большим разрезом и в «лодочках» «упала» делать планку, заставив своего соведущего, Александра Белова, ее поддержать. В процессе всего этого, к Юлии подошел один из помошников и ради шутки поднял ее ноги, все это сопровождалось странными телодвижениями.
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Второй год подряд я становлюсь ведущей международного фестиваля Russian Fitness Fair. В этот раз вместе с Александром Беловым @alexbelov мы провели вторую по счету церемонию и наградили победителей соревнований Crocus Fitness Games @crocusfitness Спасибо, Влад @petrof_vlad , за прекрасный фестиваль, все прошло очень круто и весело. Паша @pavel_gundorin , спасибо за то, что красиво держал мои ноги 🤣😜😘 Эмин @eminofficial нам тебя не хватало в этом году😊
Однако это еще далеко не все. По голосу и манере разговора можно было понять, что телеведущая была пьяная. Скорее всего привычка выпивать уже крепко вошла в ее обыденную жизнь. Поначалу алкоголь был для Юлии антистрессом, но сейчас даже он не может помочь ей справится со своими разочарованиями, ведь Юлия до сих пор одна, хоть и говорит о каком-то мужчине, в которого она якобы влюблена. На самом деле ее действия говорит совершенно об обратном.
Психологи утверждают, что чрезмерное яркое, заметное и громкое поведение женщины указывают на ее стрессовое и психическое состояние, когда она хочет привлечь к себе всеобщее внимание. А как все уже заметили, последнее время у Барановской как раз такое поведение.