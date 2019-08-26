Кудрявцеву «копающуюся в помойке» у Пугачевой - на вечеринку Игоря Крутого не пригласили

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Лера Кудрявцева грустит в одиночестве, пока коллеги отрываются.

Несколько дней назад прошел конкурс «Новая волна-2019», а после состоялась вечеринка. Светскую тусовку организовал Игорь Крутой, к тому же у его дочери был день рождения и ее все поздравляли. На «Новой волне» ведущими выступили Кудрявцева и Малахов, несмотря на то, что Лера весь день провела в компании селебрити, на дальнейшую вечеринку ее не пригласили. Кудрявцеву не позвали на празднование, видимо, потому что Игорь очень тесно дружит с Аллой Пугачевой. В поддержку своей давней подруги, Игорь Яковлевич не стал приглашать Кудрявцеву на второй день празднования. Поэтому Валерия провела вечер, в грусти и одиночестве общаясь по прямому эфиру со своими подписчиками по душам. Лера дала хороший совет позаниматься некоторым обозревателям грамматикой, а то даже обозвать по правилам русского языка не могут. В очередной раз Кудрявцева поделилась своими вредными привычками и рассказала, что курит.

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Игорь и Алла знакомы много лет, в одном из интервью Крутой рассказал, что дружат с Пугачевой давно, и в их дружбе были разные периоды. У Леры и Аллы Борисовны произашел несколько лет назад конфликт. Кудрявцева, как телеведущая задавала некорректные вопросы, связанные с интимной близостью между бывшими мужчинами и Примадонной.

Пугачевой это не понравилось, и она обозвала Кудрявцеву телеведущей «копающейся в помойке», а фанаты Аллы поддержали ее.